Neli solicita patrolamento e cascalhamento no Manoel Pardial

Vereadora também reivindicou recapeamento asfáltico na rua Ciriguela, no bairro Residencial Ponta Porã I

A vereadora Neli Abdulahad apresentou indicações na última sessão ordinária da Câmara Municipal indicando ao prefeito Eduardo Campos e ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Messias Manosso, a necessidade de realizar serviços de melhorias nas ruas do Residencial Manoel Padial e do bairro Residencial Ponta Porã I.

De acordo com a vereadora, indicação visa atendimento com patrolamento e cascalhamento na Travessa Projetada, no bairro Residencial Manoel Padial. “O referido local encontra-se em péssimas condições para transitar, com muitos buracos, ocasionando prejuízos por conta de muitos riscos à integridade física dos condutores, passageiros e até mesmo pedestres. Com isto solicitamos que seja realizado o serviço de pavimentação asfáltica para que assim os moradores transitem com segurança”, justificou a vereadora.

Em uma outra indicação, a vereadora Neli solicita o recapeamento asfáltico na rua Ciriguela, no bairro Residencial Ponta Porã I. “A referida rua encontra-se em más condições de conservação, com muitos buracos, causando prejuízos aos condutores com danos nos seus veículos e com isto o risco é evidente na rua citada. Assim solicitamos que seja providenciado o serviço de pavimentação asfáltica para que assim possam transitar com segurança”, afirmou a vereadora ao apresentar a solicitação no plenário.