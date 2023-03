Na Capital, o índice de endividamento de fevereiro tem leve redução

O índice de famílias endividadas em Campo Grande teve uma leve redução no mês de fevereiro deste ano, registrando o número de 59,8% de endividados na Capital, contra 59,9% no mês de janeiro. Os dados são da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Segundo a pesquisa, os muito endividados somam 15,4% e os pouco endividados, 24,8%. O cartão de crédito continua como principal fonte de endividamento dos campo-grandenses (71,6%), seguido pelos carnês (18,8%), financiamento de casa (12,6%) e crédito pessoal (12,2%).

Em números absolutos são 192.005 famílias endividadas em fevereiro e, desse total, 28% têm contas em atraso e 13,6% não terão condições de pagar as dívidas. O endividamento é maior para quem ganha até 10 salários mínimos (61,6%), dos que ganham acima (50,5%).

“A principal variação que notamos é no índice de famílias com contas em atraso, que caiu de 29,6% para 28%, o que é importante. Porém, os que estão com dívidas em atraso, a maioria (48,5%) não terá condições de quitar essa dívida no próximo mês. É importante o consumidor ter esse controle das despesas futuras, já calculando essas parcelas que irão vencer e incluir nas finanças”, observa a economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF-MS), Regiane Dedé de Oliveira.

