Seja quem você gostaria de ser, por Wilson Aquino

Tempos cada vez mais difíceis esses que atravessamos. Conseguir um lugar na sociedade; se destacar profissionalmente; conquistar um ambiente adequado para formação de uma família; criar e educar bem os filhos e tornar-se finalmente uma pessoa bem sucedida material e espiritualmente, não é fácil. Exige muito sacrifício, dedicação e perseverança para vencer os desafios e não desistir no caminho.

Os sonhos e desejos de cada um são tantos, tão belos e desafiadores. Porém, as dificuldades e obstáculos parecem ser muito maiores. Acabam minando as forças, desanimando corpos e mentes que se cansam e desistem.

Não é à toa que ao longo do caminho encontramos parentes, amigos e desconhecidos que fracassaram em seguir em frente, de procurar materializar seus sonhos e desejos, suas grandes ideias e projetos. Desistiram por conta dos ventos e tempestades da vida que atingem a todos, indistintamente, pois assim é o Plano Divino estabelecido para a humanidade. Nada é fácil. Vencer exige luta e sacrifício.

Em meio às tempestades, acabam por encontrar abrigo, muitos deles improvisados, paupérrimos até, e se limitam a se estabelecer neles, desfrutando o que essas condições oferecem e não o que ao longo caminho poderiam conquistar se destemidos fossem para lutar pelos seus sonhos e objetivos.

Felizmente, mesmo para esses, o fim não precisa ser assim. Todos têm o poder e a capacidade de vencer. De se tornarem quem realmente gostariam de ser. O segredo está em voltar à luta e suportar as dores, derrotas e feridas e ser persistente e seguir sempre em frente com determinação e confiança.

Além disso, há uma força poderosa de estímulo e apoio para quem quiser alcançar o sucesso na vida. Ela está disponível a todos aqueles que alicerçarem seus planos e ações em Deus. A fé Nele é garantia de conquista das coisas boas que se almejam. E não é porque as pedras e desafios desaparecem com a Sua presença, mas porque se tornam pequenos e insignificantes, pois somos transformados quando aplicamos as verdades do Evangelho de Jesus Cristo em nossas vidas.

Russel M. Nelson, presidente de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, confirma isso: “A doutrina pura de Cristo é tão poderosa. Ela muda a vida de todos os que buscam implementá-la em sua vida”.

O próprio Cristo é claro em relação à ajuda que (todos) podem receber para se tornarem pessoas realizadas material e espiritualmente e se transformarem nas pessoas que querem ser: “Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á.

Porque, aquele que pede, recebe; e, o que busca, encontra; e, ao que bate, abrir-se-lhe-á.

E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra?

E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente?

Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem?” (Mt.7: 7-11)

Então, quando você entende que Deus é seu Pai, que Ele o ama e o ajuda a ganhar experiência e conhecimento para se tornar quem você quer ser, e tornar-se como Ele, depois desta vida, saberá a importância de suas decisões durante toda sua jornada e nunca te desanimará ou desistirá, mesmo nesses tempos difíceis que o Brasil e o mundo atravessam.