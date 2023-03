Tânia Cristina solicita programa de estágio remunerado para curso de Medicina

A vereadora Tânia Cristina (PP), durante a 5ª sessão ordinária da Câmara Municipal, realizada na segunda-feira, 6, usou da tribuna para apresentar indicação à Prefeitura de Dourados, à Secretaria Municipal de Saúde e à Fundação de Saúde de Dourados (Funsaud), sugerindo a criação de um programa de estágio remunerado para cursos da área da saúde, pactuado diretamente com as instituições de ensino, em especial para os alunos do curso de Medicina da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e de Enfermagem da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).

Tânia ressalta que é importante destacar a diferença entre o programa de estágio atual, realizado através do CIEE, onde o programa tem como objetivo fornecer uma experiência profissional genérica para estudantes universitários em diferentes áreas de atuação, e a proposta de criação de um novo programa diretamente ligado com as instituições de ensino e que tem como foco o desenvolvimento de habilidades específicas na área da saúde e a formação de profissionais qualificados para atuar em hospitais e unidades de saúde do município.

Com a implantação desse programa de estágio remunerado, o problema da escassez de funcionários no sistema público de saúde seria solucionado.

“Estamos enfrentando sérios problemas em Dourados, com a falta de profissionais nos postos de saúde, no Hospital da Vida e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Com a criação do novo programa de estágio, será possível formar profissionais mais humanizados e capacitados para atuar em hospitais e unidades de saúde, contribuindo para a melhoria da qualidade do atendimento e, consequentemente, para a satisfação da população”, enfatiza Tânia.

Segundo a vereadora, outros municípios do Brasil já atuam com programas semelhantes, obtendo resultados satisfatórios. “Tiramos como exemplo a cidade de Campinas/ SP, que criou o Programa de Estágio em Saúde, obtendo um superávit na oferta de profissionais de saúde na rede pública” explana.

“Como vereadora é meu papel buscar soluções para os problemas enfrentados pelo Executivo e atender às necessidades da população. É preocupante a falta de profissionais da área da saúde em Dourados, o que prejudica diretamente a qualidade do atendimento aos pacientes. A iniciativa está de acordo com a Lei Orgânica do Município, que prevê a promoção do ensino e a capacitação de profissionais da área da saúde” afirmou Tânia.

A vereadora finalizou dizendo acreditar firmemente que a implantação de estágios no modelo proposto “contribuirá para a melhoria do atendimento de saúde em Dourados, ao mesmo tempo em que proporcionará uma formação de profissionais capacitados e já preparados para atender a saúde pública douradense”.