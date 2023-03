Vereador Jânio homenageia defensora dos animais e líder comunitária no Dia Internacional da Mulher

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, a Câmara Municipal de Dourados realizou uma sessão solene na noite desta quarta-feira (8). A cerimônia ocorreu no Plenário Weimar Gonçalves Torres e os parlamentares condecoraram mulheres da sociedade douradense com o Diploma Mulher Destaque.

O vereador Jânio Miguel (PTB) prestou homenagem a duas personalidades do município: a ativista Gisele Pizzini Vellozo, destaque na defesa dos animais, e a líder comunitária Rosimeire Silva, conhecida como Léia, militante do movimento pela moradia.

Gisele possui, junto com outras mulheres, o abrigo “Abana Rabo” para cães abandonados. Em apenas 6 anos de existência, o abrigo já acolheu mais de 700 animais que posteriormente são tratados e doados em feiras de adoção. Muito atuante e super reconhecida, Gisele recebe dezenas de pedidos de ajuda para resgate desses animais.

Em seu discurso Jânio justificou a homenagem a Gisele “em razão do trabalho diário e exaustivo que ela tem prestado ao longo de todos esses anos em defesa dos animais. Sem dúvida alguma, é uma mulher de destaque”.

Sobre Leia, Jânio lembrou que a líder comunitária, desde a década de 1990, atua no movimento comunitário e de luta pela moradia, apoiando ações em diversos municípios de Mato Grosso do Sul. Léia iniciou a luta em 1995, na ocupação da área batizada de comunidade Santa Clara, hoje conhecida como Jardim do Bosque II. Posteriormente passou a atuar como líder comunitária, vindo a presidir algumas associações de moradores e se destacando como liderança feminina e comunitária. Ao longo de sua trajetória, coordenou trabalhos de assentar famílias nas comunidades. E dez anos depois passou a integrar o Movimento Nacional de Luta pela moradia, sendo décadas de atuação.

Jânio definiu a líder comunitária como uma mulher atuante em projetos sociais, crescida na roça e sabe como ninguém o valor da moradia, trazendo dignidade, segurança, e qualidade de vida para os assentados. “Léia sempre lutou para que as famílias fossem respeitadas em defesa de um direito básico, por isso uma Mulher de Destaque”, pontuou.

O “Diploma Mulher Destaque” foi criado por meio do Decreto Legislativo n° 1.584/2023 e é destinado às mulheres que tenham se destacado em suas atividades profissionais em qualquer área e prestaram serviços relevantes à sociedade, pelo profissionalismo em ações e/ou serviços de voluntariado, na criação de ações que beneficiem pessoas e/ou animais em situação de risco permanente e/ou esporádica.