Mato Grosso do Sul terá sol com nebulosidade nesta quarta-feira, diz Cemtec

A previsão do tempo do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para esta quarta-feira (10) indica sol com variação de nebulosidade e probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada em Mato Grosso do Sul.

Pontualmente, podem acontecer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e

rajadas de vento, explica a coordenadora do Cemtec, a meteorologista Valesca Fernandes. “Essas instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao intenso transporte de calor e umidade juntamente com a aproximação de uma frente fria”, comenta a profissional.

Além disso, o aquecimento diurno, o deslocamento de cavados e a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica favorecem a formação de nuvens e chuvas no Estado.

São esperadas temperaturas 24°C e 38°C nas regiões sul, leste, pantaneira e norte. Para a região sudoeste, esperam-se altas temperaturas, com mínima de 27°C e máximas de até 40°C. Para a região do Bolsão, mínima de 23°C e máxima de até 37°C.

Em Campo Grande, são esperadas temperaturas entre 25°C e 34°C. Já os ventos atuam do quadrante norte com velocidade entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, as rajadas podem ultrapassar esse valor.