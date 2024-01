Paraguaio é preso pelo DOF com agrotóxico em Iguatemi

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam nesta terça-feira (09), na MS-180 em Iguatemi, um paraguaio de 30 anos de idade com agrotóxicos contrabandeados do Paraguai.

Os policiais faziam patrulhamento pela rodovia quando abordaram o homem, que seguia em um veículo com placas estrangeiras. Durante busca foram localizados 16 pacotes de agrotóxicos escondidos embaixo de um dos bancos do automóvel.

Questionado, o autor afirmou que entregaria o material em uma fazenda na região e que pelo transporte receberia a quantia de R$ 3 mil. Os produtos apreendidos avaliados em, aproximadamente, R$ 56 mil foram encaminhados à Receita Federal de Mundo Novo. Já o homem, encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Naviraí.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.