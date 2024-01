Mato Grosso do Sul fecha o ano com saldo positivo de 27.986 novos empregos criados

Os últimos dados divulgados pelo Cadastro Geral de Emprego e Desemprego do Ministério do Trabalho e Emprego (CAGED-MTE), mostram que Mato Grosso do Sul fechou o ano de 2023 com saldo positivo de 27.986 novos empregos. Com isso, o Estado chega ao fim do ano com um estoque de 684.894 pessoas com empregos formais.

Seguindo a tendência nacional, o mês de dezembro teve mais demissões que admissões, com isso o saldo de empregos do mês ficou em -8.401, o que fez retrair o acumulado do ano, porém ainda assim o Estado fechou 2023 com saldo positivo.

O destaque positivo foi para o setor de Serviços com 10.356 novas vagas formais, seguido pela Agropecuária com 6.076, Indústria com 5.839 e Construção com 5.645. O setor de Comércio apresenta o menor saldo acumulado em relação aos demais com 4.734 novas vagas formais no ano.

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, salientou que a queda na geração de empregos verificada em dezembro em todo país ocorreu devido ao ajuste sazonal realizado no mês. “Dezembro não é o melhor mês do Caged, pelo contrário, é um mês em que as empresas fazem a rescisão de contratos, especialmente os contratos temporários. E tem também os estados, especialmente [os contratos nas áreas de] educação e saúde, que acabam rescindindo contratos”, explicou o ministro.