Libertadores: Botafogo e RB Bragantino conhecem seus primeiros adversários; veja os confrontos

A Conmebol definiu em sorteio nesta terça-feira em sua sede, no Paraguai, os confrontos da Libertadores. Segundo o Lance!., o Botafogo enfrentará na Fase 2 o vencedor de Aurora-BOL ou Melgar-PER, que se enfrentar na Fase 1 da competição. O RB Bragantino encara o Águilas Doradas-COL.

Caso avancem, o Alvinegro e o Massa Bruta se enfrentarão na Fase 3 do torneio mais importante da América do Sul em busca de uma vaga em um dos oito grupos que irão se formar após as eliminatórias preliminares.

Os confrontos são realizados em dois jogos. As equipes brasileiras farão os duelos de volta em casa, uma vez que eram cabeças de chaves no sorteio da Fase 2 da Libertadores.

Confira os confrontos da Libertadores:

FASE 1:

Academia Puerto Cabello-VEN x Defensor-URU

Aurora-BOL x Melgar-PER

Aucas-EQU x Nacional_PAR

FASE 2:

Águilas Doradas-COL x RB Bragantino

Aucas-EQU ou Nacional-PAR x Atlético Nacional-COL

Always Ready-BOL x Sporting Cristal-PER

Godoy Cruz-ARG x Colo-Colo-CHI

Sportivo Trinidense-PAR x El Nacional-EQU

Academia Puerto Cabello-VEN ou Defensor-URU x Nacional-URU

Portuguesa-VEN x Palestino-chi

Aurora-BOL ou Melgar-PER x Botafogo

FASE 3:

Águilas Doradas-COL ou RB Bragantino x Aurora-BOL ou Melgar-PER ou Botafogo

Aucas-EQU ou Nacional-PAR ou Atlético Nacional-COL x Portuguesa-VEN ou Palestino-CHI

Always Ready-BOL ou Sporting Cristal-PER x Academia Puerto Cabello-VEN ou Defensor-URU ou Nacional-URU

Godoy Cruz-ARG ou Colo-Colo-CHI x Sportivo Trinidense-PAR ou El Nacional-EQU