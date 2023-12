Operação da Polícia Civil prende traficante de armas em Ivinhema

A Polícia Civil, por meio da Seção de Investigações Gerais –SIG, da Delegacia de Ivinhema/MS, prendeu, nesta segunda-feira, 18/12, um homem de 24 anos, por comércio ilegal de arma de fogo. As diligências se iniciaram após aportar na unidade policial a notícia de um indivíduo, tendo como referência ser proprietário de um veículo de luxo, da cor amarela, que poderia estar envolvido no comércio ilegal de arma de fogo.

De posse dessas informações, investigadores da polícia civil identificaram o suspeito e levantaram outros elementos que corroboraram a denúncia inicial. Desse modo, a autoridade policial representou pela busca e apreensão no endereço do investigado, que, após manifestação favorável do Ministério Público, foi deferida pelo Poder Judiciário.

Nesta segunda feira, 18/12, durante o cumprimento da ordem judicial, agentes da SIG apreenderam com o indivíduo, duas armas de fogo, sendo um revólver, calibre .38 e uma pistola, calibre. 45. Além disso, outras provas cautelares foram reunidas, as quais confirmaram o comércio ilegal de arma de fogo por parte do suspeito, vindo ao encontro das investigações pretéritas (armas de fogo chegaram a ser colocadas à venda pelo suspeito pelo valor de R$ 7 mil).

“Bumblebee” é um personagem fictício presente em várias versões dos filmes Transformers e a operação foi assim denominada fazendo alusão à origem das denúncias que tinha como objeto individualizador o veículo utilizado pelo suspeito.

A Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema salienta a importância da participação da comunidade no combate ao crime, motivo pelo qual reforça que as denúncias anônimas poderão ser feitas por meio do Whatsapp da SIG (67) 99208-9491, garantindo-se o sigilo dos denunciantes.