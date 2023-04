Jovem de 18 anos é morto com mais de 50 tiros em Campo Grande

Na noite desta segunda-feira um jovem de 18 anos foi morto no Bairro Aero Rancho, em Campo Grande. De acordo com o boletim de ocorrência, ele foi atingido por mais de 50 disparos realizados por dois homens, em uma motocicleta Honda CB de cor preta, na calçada de sua residência. A companheira da vítima e um amigo testemunharam o ataque.

Segundo o Campo Grande News, o homicídio aconteceu na Rua Independente, localizada na região central do bairro. Segundo testemunhas, que não querem se identificar por medo, a cena foi assustadora. “Eu e minha esposa tivemos que deitar no chão, dentro de casa, com medo de bala perdida. Foram muitos disparos”, contou um morador.

Equipes do 10º Batalhão da Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no local para constatar o óbito. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. Ainda segundo o boletim, o atirador, que ainda não foi identificado, fez vários tiros, trocou o carregador da pistola de 9 mm e efetuou mais disparos mesmo com a vítima caída ao solo.

Agentes do GOI (Grupo de Operações e Investigações) da Polícia Civil e a Perícia Científica estão no local para averiguações. O caso foi registrado como homicídio doloso, praticado por duas ou mais pessoas, e homicídio qualificado, de emboscada ou mediante dissimulação na Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).