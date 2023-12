HU-UFGD é avaliado como Alta Conformidade nas práticas de segurança do paciente

O percentual de dados conforme foi de 81% de dados avaliados no ano de 2022, que eleva ainda mais o patamar do hospital

Em Avaliação Nacional de Práticas de Segurança do Paciente, realizada anualmente, o Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), filiado à Rede Ebserh, conquistou a classificação de Alta Conformidade em Segurança do Paciente, de acordo com relatório da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa/2023. Na última terça-feira (19), o Gerente de Atenção à Saúde, Tiago Amador Correia e o chefe do Setor da Gestão da Qualidade, Fuad Fayez Mahmoud, receberam a representante da Vigilância Sanitária para a entrega do parecer técnico, o qual eleva o nível do hospital quanto as práticas de segurança do paciente.

A avaliação é realizada anualmente, com adesão voluntária, e configura uma importante ferramenta para a promoção da cultura de segurança e enfatiza as ações de gestão de riscos, o aprimoramento da qualidade e a aplicação das boas práticas em serviços de saúde, pois possibilita o diagnóstico das práticas de segurança do paciente, permitindo às instituições de saúde identificar o resultado das ações realizadas em prol da segurança do paciente, assim como as oportunidades de aprimoramento nos processos de trabalho.

São avaliados 21 indicadores de estrutura e processos para que as instituições de saúde sejam classificadas nos níveis: Conformidade Alta, Conformidade Média e Conformidade Baixa, onde são considerados os critérios de estrutura e processo, gestão de riscos, monitoramento à cultura de segurança, aprimoramento da qualidade e aplicação das boas práticas em serviços de saúde. Segundo os indicadores, os hospitais são classificados em três grupos: conformidade alta (67% – 100%), conformidade média (34% – 66%), conformidade baixa (0% -33%), em relação às práticas de segurança do paciente.

A iniciativa consiste em uma estratégia para a promoção da cultura da segurança, enfatizando a gestão de riscos, o aprimoramento da qualidade e a aplicação de boas práticas em serviços de saúde. O instrumento avalia 21 indicadores de estrutura, processo e resultado, baseados na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 36/2013, que institui as ações de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde.

“Parabéns a toda equipe responsável pela constante implementação de melhorias relacionadas à segurança do paciente e a todas as pessoas que assumem esse cuidado e o executam todos os dias, noites, feriados e o que mais surgir! É muito trabalho, mas também é muito bonito”, agradeceu o superintendente Hermeto Macario Amin Paschoalick.

A Avaliação Nacional das Práticas de Segurança do Paciente constitui uma medida de regulação adotada pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), desde 2016, para verificar a conformidade aos indicadores das práticas de segurança do paciente pelos serviços de saúde com leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Sobre a Rede Ebserh

Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 41 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo em que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.