Hospital da Vida realiza primeira captação múltipla de órgãos de 2023

Procedimento para retirada de rins, fígado e córneas foi realizado na madrugada desta sexta-feira (6). Até cinco pessoas serão beneficiadas

O Hospital da Vida de Dourados realizou na madrugada desta sexta-feira (6), através da OPO (Organização de Procura de Órgãos e Tecidos) a primeira captação de órgãos de 2023. Foram captados rins, fígado e córneas que podem beneficiar até cinco pessoas.

A morte encefálica do paciente do sexo masculino, de 21 anos, foi constatada e o procedimento foi realizado após a família concordar com a doação. A captação foi iniciada pouco depois das 00h e encerrada por volta das 04h da manhã. Os órgãos salvarão vidas em Campo Grande e no Paraná.

“Os processos de captação e transplante de órgãos são sempre muito emocionantes. Essa foi a primeira captação do ano e mostra o quanto as pessoas e famílias têm se conscientizado sobre a importância de ser um doador de órgãos, já que um único doador pode salvar inúmeras vidas”, informa o diretor-presidente da FUNSAUD, Jairo José de Lima.

Seja um doador e salve vidas!

Dados mais recentes do SNT (Sistema Nacional de Transplantes), do Ministério da Saúde, mostram que cerca de 38.024 pessoas aguardam por um transplante de órgãos no Brasil, porém no ano passado, foram apenas 7.024 transplantes realizados no país. Seja um doador, salve vidas!