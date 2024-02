GPA reforça programa para combate ao desperdício de alimentos no Centro-Oeste

O “Parceria Contra o Desperdício” é uma iniciativa executada pelo grupo varejista, que já doou mais de 470 toneladas de alimento na região

Reconhecido mundialmente por sua produção agrícola e diversidade culinária, o Brasil enfrenta um problema crítico: o desperdício de alimentos. Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), o Brasil é o 10º colocado no ranking de países que mais desperdiçam comida. Cerca de 30% dos alimentos produzidos no país acabam sendo jogados fora, de acordo com dados do IBGE, o equivalente a cerca de 46 milhões de toneladas de alimentos por ano. Para apoiar na mudança desse cenário, o GPA – um dos maiores varejistas do país – vem complementando refeições de mais de 250 instituições sociais por meio do programa “Parceria Contra o Desperdício”, que operacionaliza a destinação de alimentos das lojas do grupo para organizações sociais e bancos de alimentos em todo Brasil.

O Parceria Contra o Desperdício foi criado em 1995 e, desde então, tem destinado toneladas de alimentos em todo país, contribuindo também com a redução do desperdício de alimentos nas operações dos supermercados. Há quatro anos, a iniciativa conta com o apoio da Connecting Food, startup de impacto social que atua desde a seleção e treinamento de organizações sociais parceiras, implementação da parceria, sensibilização e visitas técnicas às lojas, até a mensuração dos dados do programa e acompanhamento da destinação dos alimentos até os beneficiários finais.

No Centro Oeste, desde 2019 foram doadas mais de 470 toneladas de alimentos por meio de 27 lojas para 10 instituições sociais: Casa do Candango, Instituto Dom Orione, Acreditar Transformando Vidas, Centro Comunitário da Criança, Centro Social Creche Comunitária Monte Moria e Instituto Futuro e Ação, no Distrito Federal, APAE de Goiânia, em Goiás, Associação Pestalozzi de Campo Grande, Obras Sociais Francisco Thiesene Associação de Pais e Amigos do Autista, no Mato Grosso do Sul.

“O combate ao desperdício de alimentos em nossas lojas é uma das principais frentes de atuação dos nossos times, sendo um tema que permeia toda a estratégia de negócio, desde o desenvolvimento de produtos, a própria operação e abastecimento das lojas, passando pela oferta de produtos próximos ao vencimento até a doação dos alimentos, por meio do programa Parceria Contra o Desperdício, do Instituto GPA. Esse programa é muito importante, pois redireciona alimentos que seriam descartados para instituições sociais que utilizam para complementar as refeições de seus beneficiários. É colocar em prática o propósito do GPA de alimentar sonhos e vidas” afirma Renata Amaral, gerente do Instituto GPA.

Além deste programa, desde 2022 o GPA faz parte do movimento “Todos à Mesa” – primeira coalizão brasileira que reúne empresas e organizações que buscam contribuir para a redução dos impactos da fome e do desperdício de alimentos no Brasil, por meio do fortalecimento de redes de redistribuição de comida, dos bancos de alimentos, conscientização sobre o tema e estímulo de um ambiente regulatório favorável para a doação de alimentos.

Dados do desperdício e da fome no país – A falta de uma boa administração nas compras e o descuido com a conservação dos produtos acarreta no desperdício anual de cerca de 27 milhões de toneladas de alimentos no país. Enquanto isso, o Brasil tem mais de 21 milhões de pessoas que não têm o que comer todos os dias e 70,3 milhões em insegurança alimentar, segundo a ONU.

Criado em 1995, o programa Parceria Contra o Desperdício operacionaliza a destinação de alimentos das lojas do GPA para centenas de organizações sociais e bancos de alimentos em todo Brasil. O programa está alinhado ao 2º dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, que prevê acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável.