Governo e Sanesul entregam mais de R$ 10 milhões em obras de saneamento em Dourados e Itaporã

Além de entregar obras de saneamento já concluídas, serão autorizados novos investimentos para este ano

Como parte do extenso cronograma de obras públicas e do planejamento estratégico do Governo do Estado, a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) entrega nesta quinta-feira (04) mais de R$ 10 milhões em obras de infraestrutura de saneamento nas cidades de Dourados e Itaporã.

As obras serão entregues em atos públicos nas duas cidades pelo governador em exercício, José Carlos Barbosa, o gerente da regional da Sanesul, Klinger Rodrigues, além de outras autoridades estaduais e municipais.

Os investimentos englobam obras primordiais do abastecimento de água tratada em Dourados. A empresa concluiu a ampliação e atualização do sistema de controle, automação e telemetria que monitora todo o abastecimento. Os sistemas de automação e telemetria de elevatórias, reservatórios e estações de tratamento de água são de fundamental importância para a melhoria dos processos de saneamento. Eles fornecem em tempo real as medições dos parâmetros hidráulicos, mecânicos e elétrico das estações. Dourados possui 21 reservatórios, 25 poços, a captação no Rio Dourado e 8 estações de elevação, todos controlados e monitorados pela telemetria. Este investimento foi de R$ 4.8 milhões em modernização e tecnologia.

Além disso, a empresa entrega para Dourados mais um poço tubular profundo, o DOU-038, que foi concluído e já está em pleno funcionamento. Ele veio para reforçar o sistema de produção de água com uma vazão de 270m³ /h. Um investimento de R$ 4,7 milhões em saneamento.

Em Itaporã, Barbosinha vai inaugurar o novo prédio de atendimento ao cliente da Sanesul. Com o novo espaço, construído com recursos próprios da concessionária no valor de R$ 735 mil, há uma melhoria significativa na qualidade do atendimento, com um escritório padronizado assim como nas demais cidades onde a empresa opera. A obra faz parte do plano de investimentos estabelecido pela direção da empresa e pelo governo do Estado, visando aprimorar o atendimento à população, proporcionando maior comodidade e agilidade tanto para os clientes como para os colaboradores da companhia.

Assinatura para mais obras nas cidades

No mesmo dia, o governador em exercício, José Carlos Barbosa, deve autorizar novos projetos e investimentos para Dourados, como a licitação para melhorias na Estação de Tratamento de Resíduos (ETR) da Estação de Tratamento de Água (ETA), e a obra de ampliação do prédio de atendimento ao cliente e escritório do Distrito de Vila Vargas.

Também deve autorizar a licitação para ativar o novo poço perfurado em Itaporã, o ITA-007, que reforça a produção de água para toda a cidade.