Câmara de Ponta Porã retoma trabalho interno sob a presidência de Agnaldo Miudinho

Encerrado o recesso de final de ano, legislativo se prepara para sessões e atendimento ao público a partir de 2 de fevereiro

O recesso de final de ano terminou neste dia 2 e os trabalhos internos da Câmara Municipal de Ponta Porã foram retomados na manhã desta quarta-feira, dia 3. A informação é do novo presidente do legislativo, vereador Agnaldo Miudinho (PSDB).

Portaria publicada no Diário Oficial do Município, edição de 11 de dezembro de 2023, determinou o recesso do legislativo do dia 30 até terça-feira, 2 de janeiro. De agora até o dia 1º de fevereiro seguem as férias coletivas dos funcionários, com exceção para alguns servidores que exercem funções administrativas e que já retomaram os trabalhos nesta quarta-feira, 3 de janeiro.

Agnaldo Miudinho disse que nesse período o prédio do Poder Legislativo Municipal está recebendo algumas melhorias em preparação para o início dos trabalhos legislativos e atendimento ao público programado para o dia 2 de fevereiro. “Estamos fazendo alguns reparos, serviços necessários para o bom andamento dos trabalhos e atendimento do público”, destacou o presidente.

A mesa diretora que vai dirigir os trabalhos até 31 de dezembro de 2024 tem a seguinte composição:

Presidente – Agnaldo Miudinho (PSDB)

1º vice-presidente – Anny Espínola

2º vice-presidente – Raphael Modesto

1º secretário – Kleber Ortiz

2º secretário – Jelson Bernabé