Governo do Estado inicia reformas em unidades de ensino de Dourados

O Governo de Mato Grosso do Sul está promovendo a reforma de 125 escolas da Rede Estadual de Ensino. As obras seguem em andamento em 2024 e muitas já estarão disponíveis no começo do ano letivo. Aquelas que irão receber restauração completa e ganharão novas dependências devem começar a funcionar em 2025.

Em Dourados, o Governo do Estado já iniciou a reforma da Escola Abigail Borralho, localizada no centro da cidade, e que vai ganhar, além de revitalização total, novas dependências para o próximo ano letivo. No local serão investidos R$ 5,3 milhões. Operários já realizam ações no prédio, enquanto servidores providenciam a mudança do funcionamento administrativo para espaço locado junto à Igreja São José, nas proximidades da escola, onde os alunos vão receber o aprendizado neste ano.

O Governo também vai investir R$ 5,4 milhões em infraestrutura na reforma da Escola Estadual Pastor Daniel Berg, que deverá ser executada no prazo de 365 dias consecutivos. A Escola Estadual Ramona da Silva Pedroso é outro estabelecimento de ensino em Dourados que vai ganhar reforma completa, com a aplicação de R$ 7.8 milhões. E o prédio Escola Estadual Floriano Viegas Machado vai passar por reforma parcial, avaliada em R$ 318 mil.

Mais de R$ 18,9 milhões serão aplicados nesses quatro estabelecimentos de ensino no Município. No ano passado foram investidos R$ 313 milhões para entrega de reforma e ampliação de 63 escolas estaduais. Além da Capital, mais 33 municípios do interior foram contemplados com obras nas unidades de ensino.

Funcionamento

No início deste ano, enquanto ocupou a função de governador em exercício do Estado, o vice-governador Barbosinha se reuniu, em Dourados, com os novos diretores das 22 unidades de ensino do Estado, escolhidos por meio do “Processo Eletivo de Dirigentes Escolares da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul – 2024/2027”, cujo resultado foi homologado no dia 4 de dezembro de 2023.

O processo teve a participação de 769 candidatos, que concorreram as vagas em 313 escolas estaduais, nos 79 municípios, para o mandato de 4 anos, a iniciar no ano letivo de 2024.

“Pudemos cumprimentar a cada um, falar dos objetivos do nosso Governo para os próximos três anos, do programa de reforma, ampliação e revitalização de prédios e da disposição do Estado em oferecer Educação de Qualidade, mantendo a posição de Mato Grosso do Sul no rumo do crescimento no cenário nacional”, avaliou Barbosinha.