Guarda Municipal de Dourados prendeu 12 foragidos da Justiça nas últimas 96h

A Guarda Municipal de Dourados (GMD) nas últimas 96h tirou de circulação 12 foragidos da Justiça, sejam por Mandados de Prisão, Mandados de Busca Apreensão e por Evasão do Presídio Semiaberto.

As várias ações ocorreram durante os atendimentos da GMD e principalmente nas rondas preventivas realizadas em parques, praças e logradouros públicas, onde a instituição tem intensificado a presença, devido à grande quantidade de pessoas que estão frequentando os locais. Algumas prisões atendiam outras demandas, como as solicitadas através de ofícios por entidades e autoridades públicas.

Durante as rondas preventivas na Praça Adriano Amarilha no Jardim São Pedro, nas proximidades da Escola Januário Pereira, Praça Paraguaia, Patrulha Mirim, Parque Ambiental Victélio de Pelegrin foram capturados 7 foragidos da Justiça.

Atendendo a ofícios, no bairro Jardim Novo Horizonte, na região das residências Roma e Napoli, um homem de 30 anos foragido da justiça também foi preso. Atendendo denúncias de uso de drogas em via pública no bairro Canaã III, um procurado pela justiça de 40 anos tinha dois mandados de prisão, expedidos pela Comarca de Rio Brilhante e pela 4ª Vara Criminal de Dourados, foi preso. No bairro Cachoeirinha e Cohab II, um homem de 43 e outro de 44 anos também foram capturados.

Os foragidos tinham cometidos crimes como, tráfico de drogas, lesão corporal, porte ilegal de arma de fogo; já 04 estavam Evadidos do Presídio Semiaberto e alguns foram conduzidos por pensão alimentícia em apoio aos oficiais de justiça.