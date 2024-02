Furgão roubado com quase R$ 7 milhões em maconha tomba e é apreendido pelo DOF

Policiais Militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam na tarde desta quinta-feira (15) na MS-156, próximo ao Porto Cambira, um veículo furgão Renault Master de cor branca carregado com 133 fardos de maconha, com peso total de 3.176,810 quilos.

Os militares realizavam um patrulhamento ostensivo e preventivo na região quando visualizaram o veículo capotado na rodovia. Populares disseram que dois homens fugiram para a mata, às margens da via, logo após o acidente. Os policiais realizaram uma busca nas imediações, mas os indivíduos não foram localizados.

Durante a checagem dos agregados do furgão localizou-se um Boletim de Ocorrência de veículo roubado no Rio de Janeiro, no dia 10 de dezembro de 2022. No porta-luvas estavam 50 munições de calibre .22 intactas.

O furgão e a droga foram rebocados até a Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados, onde a ocorrência foi registrada e entregue. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 6,589 milhões.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.