Faculdade Senai de Construção sedia etapa de Circuito de Instaladores nos dias 19 e 20 de maio

A Faculdade Senai de Construção sediará, entre os dias 19 e 20 de maio, etapa do Circuito de Instaladores. Voltada para o segmento da refrigeração, o evento é realizado pela Revista do Frio em parceria como o Senai e é uma ação de valorização profissional que tem como objetivo promover e levar conhecimento para todas as regiões do país.

Em 2022, o evento já passou por São Paulo e Rio de Janeiro. Em Mato Grosso do Sul, a programação irá contar com uma série de palestras sobre inovações na área com foco em empresários do ramo, instaladores de ar condicionado e técnicos de refrigeração.

De acordo com o gerente de Gestão e Negócios do Senai Campo Grande, Juliano Rodrigo de Paulo, o evento será uma oportunidade para ter acesso a novidades na área de refrigeração. “As empresas vão trazer novas tecnologias, equipamentos de última geração, conceitos novos, além de sistemas de isolamento. Tudo isso voltado, principalmente, para a área de construção civil, como a especificação correta de um equipamento para determinado ambiente”, explicou.

Na ocasião, será apresentado o curso de técnico de refrigeração da Faculdade Senai, além de debater propostas para realização de formações de curta duração para serem oferecidos nos próximos anos.

Confira a programação:

Dia 19/05/2022

18h – Recepção dos Participantes

18h30 – Representante do Senai abre o evento

18h30 – Apresentação embaixadores regionais

18h40 – Palestra da Full Gauge com Fabio Tedesco sobre “Refrigeração Sustentável”

19h50 – Coffee Break

20h23 – Palestra da Gree com Bairon de Souza sobre “Produtos Novos e Inovações da Marca”

21h55 – Encerramento

Dia 20/05/2022

17h – Recepção dos participantes

17h15 – Representante do Senai

17h15 – Embaixadores Locais

17h25 – Palestra Vulkan com Paulo Vitor sobre produtos novos e inovações da marca

19h42 – Palestra AirShield com Jobney Plameira sobre manutenção preventiva em máquinas inverters.

19h52 – Coffee Break

20h22 – Palestra Sansung com Rafael Viannay sobre Treinamento Multi Split

21h35 – Sorteio de brindes

21h50 – Encerramento