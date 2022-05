Após empenho de Lia Nogueira, município viabiliza ônibus para transporte de pacientes fora de Dourados

O veículo que transportava os pacientes com problemas graves de saúde estava sucateado, o que acabou até por suspender algumas viagens

A vereadora Lia Nogueira (PSDB) apresentou na sessão ordinária da Câmara de Dourados, nesta segunda-feira (16), o resultado de sua cobrança no que diz respeito ao transporte de pacientes para tratamento fora do domicílio. Por meio de empenho da vereadora, a Prefeitura de Dourados, através da Secretaria Municipal de Saúde, deu prosseguimento e agilizou o contrato de locação de um ônibus todo equipado para fazer o transporte de pacientes com problemas graves de saúde, como o câncer, por exemplo, para outros municípios.

Segundo o que apurou Lia, o contrato de locação estava parado e só foi agilizado após denúncia apresentada na Câmara de Vereadores e também depois de requerimento da parlamentar cobrando explicações da administração municipal. “Isso é resultado do nosso trabalho. Diversos pacientes que precisam do transporte para buscar tratamentos em outras cidades estavam sofrendo com a situação precária que a van que a Prefeitura estava cedendo se encontrava. Existia um processo de licitação para locação de um ônibus em condições de fazer o transporte. O processo estava parado, mas bastou nossa denúncia para que o prefeito resolvesse agilizar o quanto antes”, destaca a vereadora.

A denúncia das péssimas condições do transporte dos pacientes foi feita no dia 11 de abril deste ano. Na época, os moradores de Dourados reclamaram das condições em que o transporte estava, com zero condições para atender os pacientes. Um dia antes, a van que deveria transportar cerca de 20 pessoas não cumpriu com o itinerário. O motorista cedido pela atual administração não compareceu, deixando as pessoas desamparadas. “Foi uma situação completamente desumana. Os pacientes e familiares que os acompanham relataram que essa não tinha sido a primeira vez e que a falha era recorrente. Por várias vezes eles tiveram que retornar de madrugada às suas casas sem o atendimento em saúde, que é garantido por lei. Agora podemos comemorar a conquista e ressaltar a importância de um transporte digno para essas pessoas”, afirmou Lia Nogueira.

De acordo com Leliane da Silva O. Andrade, filha de uma das pacientes que fazem tratamento fora de Dourados, a locação deste novo ônibus traz conforto e segurança para quem já enfrenta sérios problemas de saúde. “Minha mãe precisa ir a Campo Grande ao menos uma vez por mês e a van que fazia esse transporte não tinha o mínimo de condições. O veículo estava com as portas danificadas, o ar condicionado não funcionava, os vidros não abriam direito. Era uma situação degradante e em razão disso ficamos várias vezes sem o transporte para a capital, já que a van não passava nos pontos”, relata.

Leliane destacou o empenho da vereadora para que o município locasse um novo veículo e garantisse aos pacientes com tratamento fora do domicílio, um transporte seguro e digno.