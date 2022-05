Vereadora Anny Espínola pede parquinho para CAPS Infantil

A vereadora Anny Espínola acionou o prefeito Hélio Peluffo Filho e o Secretário Municipal de Saúde, Patrick Derzi, para solicitar que feito um parquinho para as crianças nas dependências do CAPS Infantil na rua Heliodoro Alves Salgueiro.

A parlamentar formalizou o pedido por meio de uma indicação apresentada na sessão ordinária de 17 de maio, na Câmara Municipal de Ponta Porã.

“Esta indicação objetiva solicitar que seja feito um parquinho para as crianças do CAPS Infantil, visto que, as crianças do CAPS não têm um lugar com brinquedos para sua recreação. Um espaço como o solicitado ajudará bastante aos profissionais e à qualidade da recreação das crianças melhorará muito”, declarou a vereadora, justificando o pedido.