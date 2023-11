Exame confirma lesão, Vinícius Júnior é cortado da Seleção e não enfrenta a Argentina

A lesão muscular de Vinícius Júnior aconteceu ainda no primeiro tempo da derrota brasileira contra a Colômbia

Nada é tão ruim que não possa piorar. Esse ditado serve para a Seleção Brasileira, pois se a situação já é ruim por conta dos maus resultados, agora o técnico Fernando Diniz tem mais um motivo para lamentar. O atacante Vinícius Júnior está fora do jogo contra a Argentina, terça-feira, no Maracanã.

Segundo a Gazeta Esportiva, o exame realizado na manhã desta sexta-feira constatou uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda do atleta. Vinícius Júnior já foi liberado do elenco brasileiro e seguirá tratamento no Real Madrid.

A lesão muscular de Vinícius Júnior aconteceu ainda no primeiro tempo da derrota brasileira contra a Colômbia, em Barranquilla. Ele foi substituído por João Pedro, em uma alteração que proporcionou uma mudança de postura do ataque da Seleção.

Para o jogo contra a Argentina, o Brasil busca a recuperação após duas derrotas seguidas nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A equipe de Fernando Diniz ocupa apenas a quinta colocação na competição, com sete pontos em cinco partidas.

Confira o comunicado da CBF:

O atacante Vinícius Jr., do Real Madrid, foi desconvocado da Seleção Brasileira Principal Masculina.

O jogador realizou na manhã desta sexta-feira (17) exames de imagem que comprovaram a lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

A lesão aconteceu na noite de quinta-feira (16), durante o confronto entre Brasil e Colômbia, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla.