Energisa registra mais de 100 ocorrências de queda de energia causada por pipas em 2023

A data é 8 de janeiro de 2024. A GCM (Guarda Municipal Metropolitana) de Campo Grande percorre diversos bairros para a “Operação Cerol”. O principal alvo são os locais conhecidos pela aglomeração de pessoas soltando pipas fazendo o uso de linhas chilenas e com cerol. O resultado é a apreensão de mais de 80 carretéis de linha com cerol e linha chilena, além de 31 pipas com materiais cortantes.

O uso desse tipo de material é ilegal. Além de representar perigo caso uma pipa com linha chilena ou com cerol venha a atingir uma pessoa, por exemplo, é um risco também para a rede elétrica.

“Uma pipa enroscada na rede pode causar o rompimento de um cabo da rede de distribuição, devido ao poder cortante da linha chilena ou cerol, utilizado indevidamente, gerando interrupção no fornecimento de energia, podendo afetar um bairro inteiro, ou até mesmo uma cidade. Vale ressaltar que o cabo rompido ao solo pode estar energizado e causar um acidente com choque elétrico”, alerta o coordenador de Construção e Manutenção da Energisa MS, João Ricardo Costa Nascimento.

Em todo o ano passado, a Energisa registrou 164 ocorrências de interrupção de energia causadas por pipas com ou sem materiais proibidos, afetando 149.495 clientes. Em 2022 foram 132 ocorrências com 124.919 clientes afetados. Além de ressaltar a proibição por lei do uso de cerol ou linha chilena, a concessionária reforça alguns cuidados para quem é adepto da brincadeira:

– Empine pipas longe da rede elétrica, onde não exista nenhum tipo de cabo de energia, de serviço telefônico ou antenas de celular;

– Busque espaços abertos como praças, parques e campos de futebol para usar o brinquedo;

– Não solte pipas em canteiros centrais de ruas, avenidas, rodovias ou qualquer lugar onde exista fluxo de veículos;

– Não utilize papel alumínio na confecção da pipa;

– Caso a pipa enrosque nos fios, é melhor desistir do brinquedo. Não tente pegar a pipa na fiação, nem com as mãos, bambus ou qualquer outro objeto;

– Não solte pipas em dias de chuva, principalmente se houver relâmpagos;

– Tenha cuidado com ciclistas e motociclistas, pois as linhas não podem ser vistas por eles e causar graves acidentes.

– Sempre que possível, os pais devem acompanhar as crianças nessa brincadeira. A conscientização é fundamental para reduzir transtornos e acidentes.

Em caso de acidentes envolvendo a rede elétrica, acione a Energisa pelos canais de atendimento:

Aplicativo: Energisa On

Site: www.energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com.br

Call Center: 0800 722 7272