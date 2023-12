Endrick é um dos indicados ao prêmio de melhor jogador jovem do mundo da IFFHS

Três brasileiros figuram na lista: Endrick, campeão brasileiro com o Palmeiras; Vitor Roque, destaque do Athletico-PR; e Sávio, ex-Atlético-MG, hoje no Girona

A IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) divulgou nesta segunda-feira os indicados ao prêmio de melhor jogador sub-20 do mundo. Segundo a Gazeta Esportiva, três brasileiros figuram na lista: Endrick, campeão brasileiro com o Palmeiras; Vitor Roque, destaque do Athletico-PR; e Sávio, ex-Atlético-MG, hoje no Girona.

Endrick foi decisivo para o Verdão nessa reta final da Campeonato Brasileiro e se tornou um dos principais nomes da equipe na campanha do 12º título nacional. O camisa nove já está vendido ao Real Madrid, da Espanha, e rumará para a Europa em julho de 2024, depois que tiver completado 18 anos.

Na atual temporada do Brasileirão, Endrick fez 31 jogos e marcou 11 gols. Desde que subiu ao profissional, o centroavante esteve em campo em 60 oportunidades e balançou as redes 17 vezes.

Vitor Roque, por sua vez, também se destacou com o Athletico-PR. Na temporada 22/23, o camisa 9 do Furacão disputou 45 partidas, marcando 21 gols e distribuindo oito assistências. O atacante chamou a atenção de clubes da Europa e foi vendido para o Barcelona, onde jogará a partir de janeiro em 2024.

Sávio (mais conhecido como Savinho), por outro lado, pertence ao Troyes, da França, e está emprestado ao Girona. O ponta, revelado nas categorias de base do Galo, foi vendido em agosto de 2022 e vem sendo um dos grandes nomes do surpreendente Girona, que lidera o Campeonato Espanhol até o momento.

Savinho faz boa temporada no time catalão: o atacante esteve em campo durante 18 partidas. O brasileiro fez cinco gols e também deu cinco passes para que seus companheiros marcassem.

Além dos três brasileiros, a lista da IFFHS ainda conta com outros jogadores cotados ao prêmio: Jude Bellingham (que faz grande início de temporada com o Real Madrid), Musiala (Bayern), Gavi (Barcelona), Florian Wirtz (Leverkusen), Lamine Yamal (Barcelona) e Alejandro Garnacho (Manchester United).

O júri da IFFHS é composto por membros da federação (jornalistas esportivos e especialistas em futebol) de 120 países ao redor do mundo.