IFMS abre prazo para correções nas inscrições do Proeja

Candidatos podem conferir suas inscrições e dados. Correções e recursos podem ser solicitados até dia 13

Foi aberto nesta terça-feira, 12, e segue até quarta-feira, 13, o prazo para que os inscritos no processo seletivo para os cursos técnicos integrados ao ensino médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (Proeja), caso necessário, solicitem alteração da opção de curso e/ou tipo de cota (se irá concorrer pelas ações afirmativas – cotas – ou ampla concorrência).

Para conferir seus dados, os candidatos devem acessar a relação preliminar das inscrições homologadas, publicada nesta segunda-feira, 11.

Caso necessite alterar curso ou tipo da vaga, o candidato deve acessar a Página do Candidato com seu login e senha e, depois, escolher a opção “Minhas Inscrições. Nesta seção, o candidato terá a opção de “Mudar Curso/Vaga”, onde deverá preencher informações solicitadas; para finalizar, deve clicar em “Enviar”.

Também nos dias 12 e 13, estará aberto o período recursal contra a relação preliminar, caso o candidato encontre alguma inconsistência no documento. Por exemplo, caso tenha feito a inscrição e seu nome não conste na relação, o candidato pode enviar o comprovante de inscrição por meio do recurso.

O edital n.º 87/2023 e todos os demais documentos referentes à este processo seletivo estão publicados na Central de Seleção do IFMS.

Cursos e vagas – Este processo seletivo possui 160 vagas abertas em cursos técnicos na modalidade Proeja, oferecidas nos municípios de Aquidauana, Corumbá, Dourados e Naviraí.

Cada curso possui 40 vagas e será realizado presencialmente no período noturno. Os cursos são: Administração (Aquidauana e Dourados) e Manutenção e Suporte em Informática (Corumbá e Naviraí).

O público-alvo são jovens e adultos que tenham o ensino fundamental completo e não tiveram oportunidade de concluir o ensino médio na idade regular. Além disso, devem possuir no mínimo 18 anos de idade.

Cotas – Metade das vagas é reservada a candidatos que estudaram em escola pública. Desse total, há cotas para aqueles que comprovarem renda familiar bruta mensal per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas, e a pessoas com deficiência.

Os cotistas aprovados nos processos seletivos deverão comprovar essa condição no ato da matrícula. Os que não fizerem a comprovação serão reclassificados em lista de espera.

Seleção – A seleção será feita por sorteio eletrônico, previsto para 15 de dezembro, no caso de cursos em que haja número maior de inscritos que o de vagas ofertadas.

No caso de cursos em que o número de inscritos for menor que o número de vagas, não haverá sorteio e todos serão convocados para a matrícula.

O resultado final e a convocação da primeira chamada estão previstos para 10 de janeiro do ano que vem. A previsão é que as aulas tenham início no dia 7 de fevereiro.

Bolsas-auxílio – Nos cursos Proeja, todos os estudantes matriculados e com presença nas aulas, receberão bolsas mensais de mais de R$ 360. O recurso é oriundo da linha de fomento da Bolsa-Formação (EJA-EPT) da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação (MEC).

Técnico Subsequente – O IFMS também oferta 160 vagas em cursos técnicos subsequentes, destinados a quem já concluiu o ensino médio.

Nesta seleção há previsão de publicação da relação de inscrições homologadas após o período recursal e os números dos candidatos para o sorteio.

As vagas estão distribuídas em 40 por curso, ofertados nas seguintes localidades: Dourados (Técnico em Marketing), Naviraí (Técnico em Agricultura), Nova Andradina (Técnico em Zootecnia) e Ponta Porã (Técnico em Agricultura).

O edital n.º 86/2023 com as regras deste processo seletivo também está disponível na Central de Seleção do IFMS.