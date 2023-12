Sicredi Centro-Sul MS/BA inaugura agência no distrito de Nova Casa Verde

Cooperativa é a única instituição financeira do distrito do município de Nova Andradina

A Sicredi Centro-Sul MS/BA – instituição financeira cooperativa – entregou na última quinta-feira, 07 de dezembro, mais uma agência física à comunidade: a Agência de Nova Casa Verde, distrito do município de Nova Andradina. Essa é a única instituição financeira da localidade e já está aberta para atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. A agência fica na avenida Dilson Casarotto, 279.

Segundo o presidente da Sicredi Centro-Sul MS/BA, Paulo Roberto Neves, a abertura de mais uma agência em um distrito integra o Plano de Expansão da Cooperativa, iniciado em janeiro com a entrega da Agência de Nova Itamarati, no município de Ponta Porã. “Uma das estratégias de atuação do Sicredi é a inclusão financeira, pois ela traz resultados práticos para a vida profissional e pessoal da comunidade, gerando empregos, renda e crescimento. Uma agência física atende quem nunca teve a oportunidade de ter uma conta corrente, por exemplo, e quem nunca conseguiu investir o dinheiro fruto do trabalho. Dessa forma, cumprimos com um dos nossos princípios que é o Interesse pela comunidade”, destacou.

A nova estrutura é totalmente adaptada ao novo padrão de agência da marca Sicredi, com conforto e qualidade para o bem-estar dos colaboradores, associados e comunidade. Com 23 anos de criação, o distrito de Nova Casa Verde fica a uma distância de 50 km do município de Nova Andradina e, com a entrega da agência, a Sicredi Centro-Sul MS/BA cumpre com seu papel de estar cada vez mais próxima da comunidade, facilitando a vida das pessoas.

Desde outubro, por intermédio da Agência Móvel, a comunidade de Nova Casa Verde já vinha recebendo atendimento da Cooperativa, com prestação de serviços financeiros e oferta de produtos disponíveis. Segundo o gerente da Agência de Nova Casa Verde, Guilherme Cavalcante dos Santos Kubota, foram feitos centenas de atendimentos, incluindo abertura de contas corrente e poupança, com oferta de cursos pelo Programa Crescer em assentamentos rurais e aldeias indígenas e apresentação do Circo dos Sonhos, impactando diretamente cerca de 800 crianças.

Durante a cerimônia, fizeram uso da palavra o vereador e presidente da Câmara Municipal, Leandro Fedossi, além do gerente da agência, Guilherme Cavalcante dos Santos Kubota, e o presidente da Sicredi Centro-Sul MS/BA, Paulo Roberto Neves. Também estiveram presentes no evento, gerentes de agências, conselheiros da Cooperativa e a comunidade em geral. O encerramento se deu com as bênçãos do padre e pastor local.

Sobre a Sicredi Centro-Sul MS/BA

A Sicredi Centro-Sul MS/BA é uma instituição financeira cooperativa que possui 51 agências e área de atuação em 38 municípios do Mato Grosso do Sul e 54 municípios da Bahia. A Cooperativa oferece mais de 300 soluções para o seu dia a dia e para o dia a dia do seu negócio, te envolvendo nas decisões, fortalecendo a região onde atua, dividindo os resultados.

