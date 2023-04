Empreendedoras de Caarapó melhoram negócio ao aprender a precificar produtos com o apoio do Sebrae/MS

Oficina levada pelo programa Cidade Empreendedora, executado em parceria com a Prefeitura, permitiu que pequenas empresas de Caarapó melhorassem a gestão financeira e ampliassem os lucros

Nascida em Caarapó, Solange Francisco encontrou nas peças de biscuit, além de uma forma de se restabelecer emocionalmente após um câncer, uma grande oportunidade de negócio.

Para a empreendedora, que atua na área desde 2018, aprender como se organizar financeiramente e precificar os produtos e serviços foi fundamental para que pudesse aplicar de forma eficaz o lucro obtido e tomar decisões certeiras para a expansão do negócio. Nesse processo de capacitação, o Sebrae/MS teve um papel importante, ao levar para o município, por meio do programa Cidade Empreendedora, executado em parceria com a Prefeitura Municipal de Caarapó, qualificação aos empreendedores locais.

O marco na vida de Solange foi a capacitação “Sei formar preço”, realizada no final do ano passado. Antes disso, quando começou a trabalhar com o artesanato em biscuit há 20 anos, a empreendedora ressalta que não tinha um controle exato de quanto investia para produzir e, muito menos, do quanto ganhava. Antes de se dedicar exclusivamente ao empreendedorismo, Solange aliava o artesanato à profissão de professora de educação artística. Quando descobriu que estava com câncer, a artesã se reencontrou com as peças de biscuit e viu no empreendedorismo uma forma de gerar renda com aquilo que amava, enquanto se recuperava da doença.

Há cinco anos, ela focou exclusivamente na empresa, produzindo peças e dando aulas de artesanato. Nesse contexto, se deparou com um dos maiores desafios encontrados na administração do próprio negócio: quanto cobrar pelo produto e serviço? Foi com a oficina que Solange alcançou uma gestão financeira mais eficiente, pois aprendeu os processos corretos para estabelecer um preço justo, equilibrando o lucro com a atratividade do valor para os clientes.

Com técnicas para o controle financeiro, ela conseguiu entender quais fatores contribuíam para a formação do preço final, além de encontrar maneiras eficientes para registrar todas as entradas e saídas do dinheiro. “Não sabia o quanto eu ganhava e muito menos o quanto eu gastava, porque não estava acostumada a anotar aquela pizza no final de mês, aquela compra rápida no mercado e a capacitação me trouxe isso. Hoje eu sei o quanto entra e o quanto sai de recursos e contabilizo quantas encomendas tenho que pegar para chegar no meu objetivo. Isso fez muita diferença e me ajudou a melhorar o meu negócio”, comemora.

Outros empreendedores de Caarapó que também participaram da oficina “Sei formar preço”, como Solange, também conseguiram alcançar resultados positivos ao aplicar no negócio as técnicas trazidas pelo Sebrae/MS durante a capacitação oferecida pelo programa Cidade Empreendedora. Esse é o caso de Lohayne Fernandes, cabelereira e proprietária do espaço de beleza Studio Loh Fernandes, que, desde 2018, também apostou no empreendedorismo como possibilidade de carreira.

Após trabalhar durante 12 anos no comércio, a empresária decidiu abrir o próprio negócio e logo começou a enfrentar os desafios de administrar um salão. Com a oficina, foi possível organizar a gestão financeira da empresa e, mais do que isso, otimizar os processos e investir mais no espaço de beleza. “Consegui mudar as estratégias do meu negócio e minha gestão, que estava uma bagunça. Com isso, consegui investir melhor no meu salão e hoje posso dizer que sou realizada em todas as áreas dentro da minha empresa”, concluiu a empreendedora.

Cidade Empreendedora

Voltado para promover o desenvolvimento local, a partir do fortalecimento dos pequenos negócios, o Cidade Empreendedora é um programa executado pelo Sebrae/MS em parceria com as prefeituras dos municípios que aderiram à iniciativa. Coxim integra o ciclo 2022/2023 da iniciativa e, desde o ano passado, várias capacitações foram promovidas com a proposta de dar apoio ao comércio local e possibilitar que os empreendedores pudessem melhorar o desempenho dos negócios.

Paralelamente a esse trabalho de levar conhecimento aos empreendedores locais, o Cidade Empreendedora também atua para a melhoria do ambiente de negócios no município com iniciativas voltadas para a desburocratização de processos e formação de lideranças e gestores públicos que promovam o empreendedorismo.

Em Mato Grosso do Sul, juntamente com Caarapó, no total, 33 municípios já foram contemplados pelo programa Cidade Empreendedora: Amambai, Água Clara, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bandeirantes, Camapuã, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Inocência, Jaraguari, Jardim, Maracaju, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Sonora e Terenos.

Mais informações sobre o programa Cidade Empreendedora, oferecido pelo Sebrae/MS, podem ser obtidas por meio do número 0800 570 0800 ou pelo site cidadeempreendedora.ms.sebrae.com.br.