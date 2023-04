Veja as metas do Governo de MS para a infraestrutura em 2023

Fortalecer uma nova logística para Mato Grosso do Sul, fomentando o escoamento da produção agropecuária e tornando o tráfego mais seguro. Essa é a prioridade do Governo do Estado para o ano de 2023 na área da Infraestrutura.

O assunto entrou em pauta na noite desta segunda-feira (24) durante o evento “Ano 1 de um novo ciclo de desenvolvimento”, em que o governador Eduardo Riedel apresentou as metas para o desenvolvimento socioeconômico do Estado.

“Teremos um investimento recorde em Infraestrutura com 450 quilômetros de estradas pavimentadas, 150 km de implantação de novas rodovias, 650 km de rodovias já concedidas e mais 600 km em estudo”, afirmou o governador.

“Investimentos vão acontecer em todas as áreas para que o Estado cresça e se desenvolva. No nosso segmento, vamos nos empenhar para que os investimentos aconteçam e o Estado seja cada vez mais promissor”, destacou o secretário Hélio Peluffo, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística).

As metas elencadas na área da Infraestrutura são: