Em entrevista, Longen faz balanço da indústria em 2023 e projeta desafios do próximo ano

Os avanços da indústria sul-mato-grossense em 2023 e os desafios para o próximo ano foram os temas da entrevista concedida pelo presidente da Fiems, Sérgio Longen, ao site JD1 Notícias nesta terça-feira (12/12). O líder empresarial participou da série JD1 Retrospectiva e destacou a contribuição positiva do setor industrial para o crescimento econômico de Mato Grosso do Sul.

A geração de empregos foi um dos aspectos favoráveis da indústria em 2023. A estimativa é que o setor encerre o ano com 160 mil empregos diretos com carteira assinada.

“A indústria vem crescendo a níveis ótimos. avançamos positivamente em quase todas as regiões. A federação acaba dando suporte para as indústrias que estão se instalando. Também temos preparado outras empresas para terem condições de vender às grandes empresas que se instalam aqui”, disse Longen.

O presidente da Fiems ressaltou a capacidade de investimentos do governo estadual com fator que ajuda o setor privado a se expandir.

“Entendo que o Estado vem cumprindo seu papel. É um Estado com condições de fazer investimentos. O governo deve investir 16% do PIB este ano, enquanto na maioria dos estados esse número não chega a 3%. Vemos a valorização imobiliária em diversos municípios, e também propriedades rurais que receberam investimentos em infraestrutura e movimentaram a construção civil”, apontou.

Um dos grandes desafios para 2024, na opinião de Longen, será encontrar trabalhadores para suprir a oferta de empregos da indústria. Para tanto, o Sistema Fiems tem realizado parcerias com prefeituras e com o Governo do Estado para disponibilizar cursos gratuitos de qualificação profissional nos municípios.