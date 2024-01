Em Dourados, Central de Matrículas abre atendimento presencial para vagas remanescentes na Reme

A Prefeitura de Dourados, através da Semed (Secretaria Municipal de Educação), inicia na próxima sexta-feira, 2 de fevereiro, o atendimento presencial da Central de Matrículas para atender as vagas remanescentes na Reme (Rede Municipal de Ensino).

O objetivo da ação é atender a população, esclarecer dúvidas e efetivar matrículas de quem não conseguiu realizar dentro do período definido, ou que tenham ficado fora das listas de designação.

A terceira designação foi divulgada no dia 29 de janeiro e o período de efetivação de matrícula começou em 30/1 e segue até 1/2. Já no dia 2 de fevereiro, as vagas não efetivadas retornam para a Central de Matrículas.

Os atendimentos presenciais da Central de Matrículas serão realizados no CAM (Centro Administrativo Municipal), localizado na Prefeitura de Dourados, à rua Coronel Ponciano, 1.700.

Na sexta-feira, 2/2, o atendimento acontece das 7h30 às 13h30, enquanto excepcionalmente no período entre os dias 5 e 9 de fevereiro, o atendimento será realizado das 13h às 17h, devido à posse do concurso municipal que acontece no mesmo local, durante a manhã.

De 15 a 29 de fevereiro, o atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30.

A Semed mantém um canal de comunicação via WhatsApp através dos telefones (67) 99689-3056 e (67) 98163-0661.