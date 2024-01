Eldorado Brasil realiza seleção para mecânico, soldador e borracheiro

Oportunidades são para Três Lagoas com entrevistas presenciais nesta segunda-feira (22)

A Eldorado Brasil, uma das principais empresas do setor de celulose, está com vagas abertas para borracheiro, mecânico e soldador, na Transportadora, para atuação em Três Lagoas. As oportunidades são para homens e mulheres com ensino fundamental completo e conhecimento da função.

Para participar do processo seletivo, é necessário comparecer ao SENAI de Três Lagoas (R. José Amílcar Congro Bastos, 1.313, Vila Nova), em 22 de janeiro (segunda-feira), a partir das 8h30, apresentando currículo, documento de identificação pessoal e carteira de trabalho. Há também a opção de cadastro on-line no site: www.eldoradobrasil.com.br/trabalheconosco.

Além de salário compatível com o mercado, a empresa oferece como benefícios assistência médica e odontológica, vale alimentação ou alimentação no local de trabalho, programa de participação de resultados, plano de previdência privada e seguro de vida.

Sobre a Eldorado Brasil

A Eldorado Brasil Celulose é uma das mais eficientes e sustentáveis empresas de base florestal para produção de celulose do mundo. A companhia opera em Três Lagoas (MS) uma fábrica com capacidade para produzir 1,8 milhão de toneladas de celulose por ano. Em energia limpa, há geração de 50 megawatts/hora de energia na usina termelétrica Onça Pintada, além da mesma quantidade na planta de celulose – que é autossuficiente. A base florestal é de mais de 293 mil hectares de florestas plantadas em Mato Grosso do Sul. Para dar condições para operar em níveis de excelência, a companhia conta com o trabalho de mais de 5 mil colaboradores no Brasil e em escritórios internacionais. Em Santos (SP), a Eldorado Brasil opera um dos maiores terminais portuários multimodais da América Latina, com capacidade para exportar até 3 milhões de toneladas de celulose por ano.