Traficantes fogem do DOF e abandonam quase 300 quilos de maconha em veículo

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam na madrugada desta sexta-feira (19) um veículo VW Gol de cor prata carregado com 17 fardos de maconha, com peso total de 282,7 quilos. Na ação ninguém foi preso.

Os militares realizavam um patrulhamento ostensivo e preventivo por uma estrada vicinal, que dá acesso à MS-180, local comumente utilizado por traficantes e contrabandistas. Em sentido oposto, o condutor do Gol freou bruscamente ao visualizar a viatura policial. Dois homens abandonaram o veículo e fugiram para a vegetação às margens da estrada.

Os policiais realizaram uma busca no local e imediações, mas nenhuma pessoa localizada devido às difíceis condições do terreno e à baixa visibilidade. A ocorrência foi registrada e entregue, juntamente com o veículo e a droga, na Delegacia da Polícia Civil em Iguatemi. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 587 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.