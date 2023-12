Eldorado Brasil abre seleção para vagas de Ajudante Florestal

A Eldorado Brasil está com vagas para ajudante florestal. Para participar do processo seletivo presencial, os interessados devem comparecer ao escritório da Eldorado Brasil em Água Clara (MS).

Importante levar documentos pessoais como RG/CPF e CTPS (carteira de trabalho – todas as vias). Caso tenha o currículo impresso, é desejável que o candidato entregue junto com a documentação, porém, a empresa disponibiliza a opção de preencher o formulário para aplicação no local.

As datas para participar da seleção presencial são:

– 08/12/2023 (sexta-feira)

– 11/12/2023 (segunda-feira)

– 14/12/2023 (quinta-feira)

Os horários são das 8h às 17h.

Endereço: Rua Primeiro de Maio, número 01, Água Clara, MS.

As principais atividades da função são combate às formigas, replantio, aplicação de herbicidas, adubação, roçada, capina e manejo de mudas. Os candidatos devem ter ensino fundamental completo e aderência ao trabalho em campo. Não é necessário experiência prévia.

Saiba quais são os benefícios oferecidos: Assistência Médica e Odontológica; Vale Alimentação e Alimentação no local de trabalho; Programa de Participação de Resultados; Plano de Previdência Privada e Seguro de Vida.

Dicas para o processo seletivo

Participar de uma seleção presencial é uma oportunidade para mostrar suas habilidades, personalidade e adequação à vaga e à cultura da empresa. Importante seguir as orientações e comparecer nos dias e horários do processo seletivo. Normalmente, durante essas seleções presenciais, os candidatos têm a chance de conhecer melhor a empresa e interagir com os recrutadores. “Nós estamos buscando profissionais talentosos que possam contribuir com a empresa e que compartilhem dos nossos valores. Não há necessidade de histórico profissional para a candidatura, portanto, podem ser pessoas que estejam iniciando suas carreiras ou que desejam mudar de área de atuação. O importante para nós é que o candidato tenha atitude e entusiasmo, e que tenha o nosso jeito de ser”, afirma Gleice Melero, coordenadora de Atração e Seleção da Eldorado Brasil.

Para mais informações acesse o site ww.eldoradobrasil.com.br/trabalheconosco.

Sobre a Eldorado Brasil

A Eldorado Brasil Celulose é uma das mais eficientes e sustentáveis empresas de base florestal para produção de celulose do mundo. A companhia opera em Três Lagoas (MS) uma fábrica com capacidade para produzir 1,8 milhão de toneladas de celulose por ano. Em energia limpa, há geração de 50 megawatts/hora de energia na usina termelétrica Onça Pintada, além da mesma quantidade na planta de celulose – que é autossuficiente. A base florestal é de mais de 293 mil hectares de florestas plantadas em Mato Grosso do Sul. As áreas destinadas à conservação somam 117 mil hectares. Para dar condições para operar em níveis de excelência, a companhia conta com o trabalho de mais de 5 mil colaboradores no Brasil e em escritórios internacionais. Em Santos (SP), a Eldorado Brasil opera um dos maiores terminais portuários multimodais da América Latina, com capacidade para exportar até 3 milhões de toneladas de celulose por ano.

Para mais informações, acesse: www.eldoradobrasil.com.br