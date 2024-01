Eduardo Campos visita Câmara e destaca harmonia entre os poderes

Prefeito foi recebido pelo presidente Agnaldo Miudinho e disse que em fevereiro fará prestação de contas aos vereadores e à população de P.Porã

O prefeito de Ponta Porã, Eduardo Campos (PSDB), visitou na manhã desta quarta-feira, dia 10, o novo presidente da Câmara Municipal, Agnaldo Miudinho. Durante breve visita ele cumprimentou o presidente pela eleição da nova Mesa Diretora, falou sobre as 71 frentes de obras em andamento e destacou a importância da preservação da harmonia entre os poderes na busca do desenvolvimento do município.

“Hoje estou passando apenas para cumprimentar o presidente Agnaldo Miudinho e para dizer da gratidão pelo trabalho de todos os vereadores, que nos ajudam a melhorar cada vez mais a nossa cidade. Temos muitas obras em andamento e esse momento positivo acontece com apoio e trabalho dos nossos vereadores. Em fevereiro, na abertura do ano legislativo vamos prestar contas sobre o que já fizemos e o que vamos fazer de agora em diante”, disse o prefeito Eduardo Campos.

O presidente Agnaldo Miudinho agradeceu a visita em nome de todos os vereadores que compõem a Câmara Municipal e falou da honra de participar de um momento tão importante da vida do município. “São obras estruturantes que estão mudando o visual do centro, da linha internacional e dos nossos bairros. Muita coisa aconteceu, mas tem muito mais para acontecer, sempre visando melhorar a vida da nossa população”, destacou Miudinho.

Uma obra fundamental para o desenvolvimento do município e em plena execução está duplicando trecho da MS-164, do trevo do Fortis Atacadista até o trevo do contorno viário norte. Também estão em execução projetos de drenagem e pavimentação asfáltica no Residencial Ponta Porã II, Jardim Universitário, Vila Áurea, Jardim Panambi, Bairro da Mooca, Jardim das Rosas e Jardim Primor, entre outros.

O setor de saúde também tem apresentado avanços significativos. O atendimento chega à toda população com as carretas do programa “Saúde Mais Perto de Você”, assim como com inauguração de novas unidades básicas de saúde, reformas de prédios e aquisição de equipamentos modernos de diagnósticos.

Na primeira sessão do legislativo na terça-feira, dia 6 de fevereiro, o prefeito Eduardo Campos fará prestação de contas dos projetos para os vereadores e para que a população tenha conhecimento do quanto Ponta Porã está avançando. “O prefeito tem demonstrado muita vontade de trabalhar e competência no comando da equipe que elabora os projetos para viabilização de recursos”, destacou Agnaldo Miudinho.