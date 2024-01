Duas mulheres são presas pelo DOF com veículos abarrotados de contrabando

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam na tarde desta sexta-feira (26), na MS-386, em Aral Moreira, dois veículos carregados com produtos ilegais. No primeiro, um Renault Sandero, condutora e passageira transportavam cadeados; isqueiros; 3.300 maços de cigarros e perfumes avaliados em mais de R$ 160 mil.

O segundo veículo, um VW Saveiro que seguia para Sorriso/MT, condutor e passageiro transportavam 200 litros de inseticida e 86 quilos de defensivo agrícola avaliados em R$ 361 mil.

Os militares faziam bloqueio na rodovia, zona rural do município, quando abordaram os carros. Durante vistoria localizaram os produtos de origem estrangeira, sem a documentação legal exigida para a circulação e o comércio no Brasil.

Os materiais apreendidos avaliados em mais meio milhão de reais (R$ 521 mil) foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal, em Ponta Porã.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.