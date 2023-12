Dourados Brilha chega à Itahum para última noite nos distritos

Programação tem início às 19h30 na Praça Central de Itahum

A edição 2023 do Dourados Brilha, que ao longo da semana tem passado pelos distritos, chega nesta quinta-feira (30) em Itahum, para a última noite na região antes de voltar para a praça Antônio João.

A programação tem início às 19h30 com a Chegada do Papai Noel na esquina da Praça Central, logo após haverá show do Grupo Bora Mexe.

Esse é o último dia do Dourados Brilha nos distritos, antes de voltar para a Praça Antônio João, na sexta-feira (1/12) .

Ação é realizada em parceria da Semc (Secretaria Municipal de Cultura) com a Semdes (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação).