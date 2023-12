Sindicato das indústrias metalmecânicas de MS elege nova diretoria para o quadriênio 2023/27

O empresário Nilvo Della Senta foi reeleito presidente do Sindicato Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Mato Grosso do Sul (Simemae/MS). Em eleição realizada nesta quarta-feira (29/11), na sede da Incubadora Sindical da Fiems, em Campo Grande, os associados elegeram a nova diretoria que irá comandar os rumos da entidade no quadriênio 2023-2027.

A chapa é composta pelos empresários Vagner Rici (vice-presidente), José Roque Halmenschlager (1º tesoureiro), Ernesto Adami Neto (2º tesoureiro), Regina Celia L. Rici (1ª secretária) e Joelson Ramos (2º secretário).

O presidente reeleito reforçou a importância de fortalecer o sindicato para lutar pelos direitos das empresas do segmento. Nilvo também falou dos planos para o mandato que se inicia.

“O desafio dessa nova diretoria continua sendo agregar novas empresas ao sindicato. No cenário econômico e político atual, é cada vez mais importante ter as empresas reunidas com o mesmo objetivo e comungando das mesmas ideias, em prol do crescimento das empresas e dos funcionários. Nosso sindicato atua apenas em Campo Grande, mas queremos expandir a atuação para todo o Estado”, declarou Nilvo.

Confira a diretoria do Simemae-MS para o quadriênio 2023-2027

Diretoria

Presidente – Nilvo Della Senta

Vice-presidente – Vanger Rici

1º tesoureiro – José Roque Halmenschlager

2º tesoureiro – Ernesto Adami Neto

1ª secretária – Regina Celia L.Rici

2º secretário – Joelson Ramos

Diretora: Edinéia da Silva Lima

Conselho Fiscal

Efetivos: Jeferson Paulo, José Eduardo Henn Siqueira de Castro e João Nilson Castilhos de Moraes

Suplentes: Moisés B.de Souza, Sidnei Rosseto e Estevan Henn

Delegados junto à Fiems

Efetivo: Nilvo Della Senta

Suplente: Vagner Rici