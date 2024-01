Dois são presos pela PRF com R$ 5 milhões em pasta base de cocaína em veículo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 47 quilos de pasta base de cocaína, na manhã desta terça-feira (30), em Campo Grande. A apreensão gera um prejuízo de R$ 5 milhões ao narcotráfico.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-262, quando abordaram uma Toyota/Hilux. Durante as entrevistas, o condutor e o passageiro demonstram nervosismo com a abordagem policial.

Desconfiada, a equipe realizou uma busca minuciosa no veículo com o auxílio dos cães farejadores da PRF. Os cães indicaram a presença de ilícitos no tanque de combustível. Dentro do compartimento os policiais encontraram 45 tabletes de pasta base de cocaína.

Questionado, o motorista disse ter recebido a droga em Corumbá e deveria entregá-la em Campo Grande.

Os presos, o veículo e a cocaína foram encaminhados à Polícia Civil em Campo Grande.