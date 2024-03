Dois homens são presos pelo DOF com maconha e haxixe em veículo de aplicativo

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam neste sábado (09), na MS-295 em Tacuru, dois homens de 22 e 24 anos de idade com maconha e haxixe.

Os policiais faziam bloqueio na rodovia, zona rural do município, quando abordaram um veículo de transporte de passageiro por aplicativo. Durante entrevista, os dois homens que seguiam no banco traseiro, não souberam explicar o motivo da viagem.

Em vistoria a bagagem que eles transportavam, os policiais encontraram dez quilos de maconha e um quilo de haxixe. Questionado, a dupla afirmou que pegou as drogas em Paranhos e levaria até Eldorado, onde receberia R$ 1,5 mil pelo transporte.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 31 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Tacuru.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.