Dengue: Final de semana em Dourados tem vacinação no Shopping e na Escola Álvaro Brandão

A campanha de vacinação contra a dengue, da Prefeitura de Dourados, em parceria com o Shopping Avenida Center segue com atendimento no local neste fim de semana. Equipes do Núcleo de Imunização da Sems (Secretaria Municipal de Saúde) vão atender em horário especial para facilitar o acesso dos douradenses que vão fazer compras ou apenas passear.

No sábado (2), o atendimento no ponto de vacinação começa às 14h e segue, sem interrupção, até às 22h. No domingo (3), a vacinação pode ser feita entre 14h e 20h.

Segundo Edvan Marcelo Marques, gerente do NI, o atendimento no Shopping Avenida Center durante os finais de semana tem sido fundamental para facilitar o acesso do douradense à vacina contra a dengue. “Esse será o terceiro fim de semana seguido que nossas equipes estão atendendo no local e a resposta tem sido a melhor possível. Na semana passada disponibilizamos um formulário para colhermos opinião da população e destacaram a organização de nossas equipes e a rapidez nas filas. Recebemos muitas sugestões que estamos avaliando para melhorar ainda mais a qualidade do serviço prestado. É isso que buscamos, atingir o maior número de pessoas vacinadas e protegidas em Dourados”, ressalta.

Segundo números da Secretaria de Saúde, até esta quinta-feira (29), aproximadamente 33 mil douradenses receberam a primeira dose da vacina Qdenga. O município tem à disposição doses para imunização completa de até 150 mil douradenses.

Outros locais

Além do Shopping Avenida Center, a vacina contra a dengue será aplicada durante o Desenvolve Dourados em Ação, que, neste sábado (2), acontece na EM Álvaro Brandão, no bairro João Paulo II, entre 8h e 12h. Excepcionalmente não haverá atendimento na Sala de Vacinação do PAM, devido a equipe estar em treinamento.

Dourados é a primeira cidade do Brasil a realizar a vacinação em massa contra a dengue, graças a um acordo da Prefeitura com o laboratório japonês Takeda Pharma, fabricante do imunizante Qdenga. A cobertura vacinal abrange a faixa etária de 4 e 59 anos.

Durante a semana a vacina continua sendo aplicada em todos os postos de saúde, das 7h às 11h e das 13h às 17h, e na Sala de Vacinação do PAM (Pronto Atendimento Médico), de segunda a sexta das 13h às 19h e aos sábados das 8h às 13h.