DEFRON apreende carga de cocaína avaliada em cerca de R$ 17 milhões

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira-DEFRON, no âmbito da Operação Hórus, durante abordagens de rotina na rotatória após o pedágio de Rio Brilhante, apreendeu nesta terça-feira, 05, por volta das 13h, mais de 338 quilos de cocaína.

A equipe abordou um ônibus de uma empresa de turismo proveniente do município de Dourados que seguia para o Estado de São Paulo, e durante a inspeção veicular constatou que o ônibus possuía um fundo falso, popularmente conhecido como “mocó”. Em revista ao compartimento oculto a equipe encontrou muitos tabletes de cocaína e também uma enorme quantidade de aparelhos celulares de diversas marcas. Nesse momento o motorista auxiliar, um homem de 26 anos, confessou o crime e informou que era o responsável por esconder os produtos ilícitos no ônibus e que o motorista não teria qualquer envolvimento com o crime, assim como todos os passageiros.

Os passageiros alegaram que estavam no ônibus, mediante pagamento de passagens, para irem até o Estado de São Paulo, mais exatamente na região do Brás para fazerem compras, inclusive com a presença de guia de turismo; ante a falta de elementos incriminadores em relação aos passageiros, foram qualificados/identificados e liberados no local.

Assim, tanto o motorista quanto o motorista auxiliar foram conduzidos para esta especializada para os procedimentos de praxe. O motorista auxiliar foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e o motorista, nesse início de investigação, ouvido na condição de testemunha e liberado.

O entorpecente, após pesado, totalizou 338,5Kg, material avaliado em cerca de 17 milhões de reais nos grandes centros. Os aparelhos celulares apreendidos estão avaliados em cerca de 350 mil reais.

A DEFRON mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas e receber denúncias, através do telefone (67) 99208-8808. Não precisa se identificar e a ligação ou mensagem serão mantidas em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.