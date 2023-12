DEFRON apreende 200 quilos de maconha; traficante fica ferido após troca de tiros

A Polícia Civil, por intermédio da DEFRON (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), no âmbito da operação “Hórus”, apreendeu 200kg de maconha no Distrito de Sanga Puitã, em Ponta Porã. A ação aconteceu por volta das 11 horas da manhã desta segunda-feira, 11.

Segundo apurado, durante checagens de uma informação que apontava a existência de um veículo roubado em uma propriedade rural localizada em Sanga Puitã, município de Ponta Porã, os policiais depararam-se com dois indivíduos fazendo a limpeza do terreno. Eles se mostraram nervosos com a presença da equipe e informaram que estavam naquele local apenas para cortar o mato e que foram contratados por um desconhecido, que havia aberto o portão da propriedade momentos antes e ido embora na sequência.

Em vistoria na propriedade e no entorno, os policiais encontraram tabletes de maconha, além de 21 munições calibre .22 e 14 munições calibre 12. Em determinado momento um indivíduo dirigindo um veículo de cor branca, com placas paraguaias, aproximou-se da propriedade e, ao perceber a ação policial, engatou a marcha ré e começou a fugir, desobedecendo as ordens de parada emanadas pelos policiais.

Em ato contínuo, após colocar o carro lateralizado na via e diante da aproximação dos policiais, o indivíduo começou a efetuar disparos de arma de fogo contra a equipe, que respondeu aos disparos, atingindo o indivíduo de 33 anos de idade, de nacionalidade paraguaia, que foi imediatamente socorrido e encaminhado para o Hospital Regional de Ponta Porã para receber atendimento médico. No carro dele, os policiais encontraram um revólver calibre .38, com capacidade para 06 munições, sendo duas deflagradas, uma “picotada” e três intactas.

Pouco tempo depois, chegou na propriedade um outro homem pilotando uma motocicleta e ao ver que os policiais estavam no local e que seria abordado retirou o seu aparelho celular do bolso e o quebrou batendo com o aparelho no guidão da motocicleta. Rapidamente ele foi rendido, sendo identificado como um brasileiro de 26 anos, já preso pela DEFRON em 2022, por estar armazenando em sua residência 18 tabletes de cocaína, também em Sanga Puitã, à época.

Já os dois rapazes que estavam fazendo a limpeza da propriedade foram ouvidos e liberados, já que, em princípio, não foi possível demonstrar o envolvimento deles nos crimes. O homem de 33 anos que entrou em confronto com os policiais foi transferido para o Hospital da Vida de Dourados e encontra-se em tratamento médico.

Diante dos fatos, todo o entorpecente apreendido, os veículos, o homem de 26 anos e os dois rapazes que estavam fazendo a limpeza do terreno foram encaminhados para a sede da DEFRON, no município de Dourados, para os procedimentos legais. O homem que estava na motocicleta foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Já o indivíduo que entrou em confronto com os policiais foi autuado pelos mesmos crimes e também por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e por tentativa de homicídio em face de profissionais de segurança pública. A maconha, após pesada, totalizou 200kg, material avaliado em cerca de R$ 400 mil, nos grandes centros.