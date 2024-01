DDA no Jardim Água Boa contemplou toda comunidade, atesta Cemar Arnal

O programa DDA (Desenvolve Dourados em Ação) realizado no sábado passado no Jardim Água Boa, um dos maiores bairros de Dourados, contemplou toda a comunidade. A ação aconteceu na Escola Municipal Loide Bonfim de Andrade.

Desde que foi instituído, no mês de agosto do ano passado na Escola Frei Eucário Schmidt no Jardim dos Estados, o vereador Cemar Arnal (Solidariedade) marca presença, juntamente com sua equipe.

Ele aproveita para destacar a iniciativa do prefeito Alan Guedes (PP) pelo projeto que tem grande cunho social. “Estamos entusiasmados com o impacto que o DDA apresenta nas regiões por onde passa”, comenta Cemar Arnal.

No Jardim Água Boa, as ruas foram pintadas, caçambas foram disponibilizadas em locais estratégicos para descarte de entulhos em diversos pontos, serviço de tapa-buraco, sinalização viária e poda de árvores. Também houve a presença das secretarias com os respectivos secretários mantendo contato direto com a população, além da entrega de mudas e diversos serviços oferecidos pela prefeitura.