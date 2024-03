DAC elimina Costa Rica nos pênaltis e está nas semifinais

Jogo de volta repetiu o resultado de empate na ida, agora por 1 a 1, mas o goleiro do Dourados com uma defesa, garantiu a vitória por 4 a 2

O Dourados AC está na semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense em uma disputa que terminou apenas na emoção dos pênaltis. Neste domingo (24), na partida de volta do confronto com o Costa Rica, empate em 1 a 1, gols de Túlio Renan e Felipe Sales. Como o jogo de ida também terminou igual (0 a 0), a decisão dos classificados ficou para os pênaltis e os cobradores do DAC foram precisos, enquanto o goleiro Léo Lopes defendeu uma cobrança, ajudando na vitória douradense por 4 a 2.

Na semifinal, o DAC enfrenta o Corumbaense, que, no sábado, eliminou o Coxim, com vitória por 2 a 1. A partida de ida acontece no Estádio Arthur Marinho, em Corumbá, no sábado (30). A partida de volta será no Estádio Douradão, dia 7 de abril. Na outra chave, disputam lugar na decisão Operário e Portuguesa.

Gols

A partida no Estádio Douradão começou com as duas equipes errando muitos passes, refletindo o nervosismo dos atletas. Aos poucos os nervos foram sendo colocados no lugar e o jogo melhorou, mas com poucas chances de gols. Até que, aos 31 minutos, o Dourados marcou seu gol. Canhota lançou na área pela esquerda, Rael ganhou de cabeça, mas o toque bateu no corpo do zagueiro e sobrou para Túlio Renan. O camisa 7 pegou de primeira, a bola explodiu no travessão, bateu na cabeça de Rodolfo e morreu na rede, colocando o DAC em vantagem no primeiro tempo.

Depois do intervalo, o jogo ganhou movimentação e o DAC poderia ter marcado o segundo aos 19 minutos em bela jogada de Gustavo Alexandre pela direita. Ele invadiu a área e cruzou por baixo, mas Rael e Túlio Renan não conseguiram desviar a bola para o gol que estava aberto. O castigo foi imediato. No ataque seguinte, Chico recebeu pela direita e cruzou na medida para Felipe Sales, que havia entrado minutos antes, desviar de cabeça e deixar o jogo igual em 1 a 1, placar que seguiu até o final.

Com o empate a disputa foi para os pênaltis. Nas cobranças, Thiago Moura, Dandan, Padilha e Nonato converteram para o DAC. Para o Costa Rica, Jô e Rychelmy marcaram nas primeiras duas cobranças. Na terceira, Michel Eloy cobrou no canto esquerdo de Léo Lopes que fez a defesa. Na última cobrança do CREC, o zagueiro Matheus Henrique bateu para fora, definindo a vitória do Dourados por 4 a 2 e a classificação para semifinal.