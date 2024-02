Cursos em diversas áreas são opções de qualificação no Senac Ponta Porã

A unidade do Senac Ponta Porã está com inscrições abertas para cursos variados para quem busca por qualificação profissional nas áreas da beleza, saúde, comunicação e tecnologia da informação, todos com início neste mês de fevereiro.

Uma das opções é o curso Extensão de Cílios: Fio a Fio, com início dia 19 de fevereiro, no período noturno. O curso ensina a técnica da aplicação fio a fio, a escolha do material, os cuidados pré e pós-atendimento, tabela de comprimento e espessura de fios, entre outros.

Outra oportunidade na área é o curso de Instrumentação Cirúrgica, com início dia 19 de fevereiro, no período noturno. O curso tem o objetivo de preparar o profissional para atuar como instrumentador cirúrgico, podendo atuar em bloco operatório de clínicas e hospitais.

A opção na área da comunicação é o curso Oratória: Comunicação e Técnicas de Apresentação, com início dia 26 de fevereiro, no período noturno. O curso aperfeiçoa a habilidade de comunicar-se em público, aplicando as técnicas de oratória, possibilitando a prática do discurso e exposições orais com clareza e objetividade, para alcançar uma comunicação eficaz com o público.

Já na área da tecnologia da informação uma das opções é o curso Excel Completo, com duração de 80 horas e início dia 26 de fevereiro, no período noturno. O curso capacita o aluno para criar planilhas no Excel, utilizando recursos e ferramentas básicas e avançadas para otimizar consultas, cálculos e agilizar os processos de trabalho.

E também o curso Introdução à Informática – Windows e Office, também com início dia 26 de fevereiro. A formação propicia ao aluno o conhecimento dos recursos básicos do Sistema Operacional Windows, editor de textos Word, planilha eletrônica Excel, programa de navegação (browser) e correio eletrônico (e-mail).

O Senac Ponta Porã fica na Rua Sete de Setembro, 828, Centro. Mais informações no site: http://ms.senac.br/pontapora, pelo telefone (67) 3431-4342 ou pelo WhatsApp, no https://bit.ly/whatssenac.