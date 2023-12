Confira a programação do Dourados Brilha 2023

A Prefeitura Municipal continua neste final de semana com as atrações no Dourados Brilha. As apresentações que tem encantado a população continuam na Praça Antônio João, na Reserva Indígena e na Praça do Cinquentenário. Confira abaixo a programação:

Apresentações artístico-culturais

07 de Dezembro

Quinta-Feira: Escolas da REME na Aldeia Indígena

09h – Escola Municipal Indígena Tengatui Marangatu

14h – Escola Municipal Indígena Araporã

08 de Dezembro

Sexta-Feira: Praça Antônio João

Comemoração 18 anos da Rádio Coração

Locução – Ozair Sanabria

Show com a Banda Redenção

Praça do Cinquentenário

A partir das 14h – PSY na Rua

09 de Dezembro

Sábado: Praça do Cinquentenário

GRITO DO RAP – 19h ás 22h

Praça Antônio João

19h – MISSA

20h15 – RENASCE Ebacisa

20h30 – RENASCE Jacy

20h45 – RENASCE Maria Ester

21h – Apresentação de Capoeira Mestre Guerreiro

22h15 – Tributo Mamonas Assassinas

10 de Dezembro

Domingo: Praça Antônio João

17h – Feira de Artesanato – REME

19h – MISSA

19h – Espetáculo de Teatro – Fluxo

20h – Apresentação Bailarinas Bella Guarda Academia Maria Ester

20h15 – Banda do Exercito (1h20)

15 de Dezembro

Sexta-Feira: Praça Antônio João

19h30 – Show com o Grupo Hanter

21h – Show com o Grupo Rocker 163

16 de Dezembro

Sábado: Praça Antônio João

19h – MISSA

20h – Show com o Grupo Terra Seca

21h – Apresentação Escola de Samba

22h30 – Show com Rafael Sá

17 de Dezembro

Domingo: Praça Antônio João

16h30 – Coral Vozes de Dourados

17h – Projeto de Capoeira Camará Dourados

18h – Apresentação Orquestra de Violão

18h45 – Apresentação de Violão Valdir

19h – MISSA

19h – Espetáculo de Teatro – Coletivo Clandestino

20h15 – Uma orquestra ou um coral.

18 de Dezembro

Segunda-Feira: Praça Antônio João

NOITE GOSPEL

19h30 – Coral idosos igreja

20h – Daiara Oliveira

Programação por conta da COMPED e UPED

19 de Dezembro

Terça-Feira: Praça Antônio João

19h30 – Glória Toledo

20h – Cleilton Sax

21h – Zé Cervera

20 de Dezembro

Quarta-Feira: Praça Antônio João

19h – MISSA (conferir horário)

21h – Apresentação Musical de 2h –

21 de Dezembro

Quinta-Feira: Praça Antônio João

19h – MISSA

20H – Musical IPI

22 de Dezembro

Sexta-Feira: Praça Antônio João

19:30h – Show com Dantas

21h – Show com Ana Karla

*Agenda sujeita a alterações