Com reforço de helicóptero, PMA prende caçadores e apreende petrechos ilegais na fronteira

Depois da prisão de dois caçadores com rifles, munições, animais abatidos, barco e motor no rio Paraguai, em uma operação preventiva determinada pelo Comando da PMA, as equipes de Campo Grande, Jardim, Bela Vista e Porto Murtinho receberam o reforço de um helicóptero em um trabalho contra a pesca predatória e outros crimes ambientais na região de fronteira.

A operação, que teve início na segunda-feira (6), foi estabelecida na região, especialmente, em razão da presença de cardumes no rio Apa, entre sua foz com o rio Paraguai e o local conhecido como Cachoeira do Apa. A área é crítica porque criminosos dos dois países (Brasil e Paraguai) aproveitam-se da facilidade de fuga, por ser área de fronteira, para praticarem crimes na região, especialmente, a pesca predatória com uso de redes de pesca.

Ontem (8), a equipe recebeu reforço dos policiais da CGPA (Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo do Estado) que, em conjunto com os policiais militares ambientais em lanchas, realizaram o policiamento, principalmente em vigilância aos cardumes. Durante os trabalhos, as equipes fluviais retiraram dos rios Apa e Paraguai sete cordas de espinheis, cada uma com 25 anzóis e 39 anzóis de galho. Os infratores que armaram os materiais ilegais não foram localizados.