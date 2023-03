Alan Guedes assina autorização para compra de duas UTI’s móveis para o Samu

Novas ambulâncias devem ser entregues em até três meses, com investimentos municipais de mais de R$ 1,1 milhão

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) vai receber duas novas UTIs móveis entregues pela Prefeitura de Dourados. Nesta quinta-feira (9), o prefeito Alan Guedes e o secretário de Saúde, Waldo Lucena, assinaram ordem de fornecimento de duas ambulâncias adquiridas exclusivamente com recursos do Município.

Os veículos, preparados como UTI móvel, são da marca Mercedes Benz, modelo Sprinter. O custo unitário é de R$ 570 mil, somando investimento de R$ 1,14 milhão. O contrato com a empresa fornecedora já foi assinado e o prazo de entrega é de até 90 dias.

As últimas ambulâncias recebidas pela unidade do Samu de Dourados são de 2018 e, segundo o coordenador-geral da unidade, Messias Villa Mendonça, sofreram com a alta demanda, principalmente durante os períodos mais críticos da pandemia da covid-19. “Foram meses de atendimento intenso, com pouco tempo até para as manutenções. Essa era uma opção que tínhamos que tomar na época que agora estamos pagando o preço. E eu não sei se todo mundo sabe, mas, a obrigatoriedade de trocar as ambulâncias é da União, então quando vemos o apoio da prefeitura entendemos que realmente existe uma parceria e uma preocupação com saúde”, explica.

De acordo com Alan Guedes, outras ambulâncias devem ser entregues aos Sistema de Saúde de Dourados, resultado de emendas estaduais e federais, mas essas estão sendo adquiridas com recursos municipais para suprir a falta de novas ambulâncias que não são entregues pelo Governo Federal há cinco anos. “Nós esperamos que a União possa continuar cumprindo a missão de equipar o Samu e que tenhamos novos veículos, mas não é por isso que o Município vai se eximir da responsabilidade de melhorar a infraestrutura e capacidade de atendimento da unidade de Dourados”, disse o prefeito.

Parceria com Câmara Municipal

Na cerimônia, o prefeito exaltou o apoio recebido da Câmara Municipal. “Quando nós enviamos ao Legislativo a reorganização da carreira dos servidores do Samu, os vereadores foram ágeis em analisar e aprovar a lei que depois nós assinamos”, disse, se referindo aos vereadores Marcelo Mourão, Sérgio Nogueira, Maurício Lemes, Cemar Arnal, Daniel Júnior, representantes da Câmara presentes.

Apesar da Prefeitura já cumprir a obrigatoriedade de direcionar 15% do orçamento à Saúde, Alan Guedes afirmou que o valor destinado à adquirir as ambulâncias foi a melhor escolha. “Quando salvamos uma vida, e o Samu é fundamento no rápido atendimento à população para isso, todo investimento que fazemos na Saúde se justifica”, conclui o prefeito.