Cemar Arnal participa de aula inaugural da Guarda Mirim e destaca papel da instituição

O vereador e 1º secretário da Câmara Municipal de Dourados, Cemar Arnal (Solidariedade), participou da abertura do ano 2023 das atividades da Guarda Mirim Dr. João Adolfo Astolfi, na sede da entidade, no bairro João Paulo II. A corporação conta 72 alunos novos, que formam a sexta turma da GMD.

A aula inaugural contou com as presenças de diversas autoridades, entre elas o prefeito Alan Guedes (PP), o secretário de Governo Wellington Rocha e o assessor especial Everson Leite Cordeiro. O vereador Cemar Arnal representou a Câmara Municipal. Muitos pais acompanharam a primeira aula dos filhos.

Em sua palestra, o prefeito Alan Guedes, que é advogado e professor licenciado da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), falou sobre o sistema político e eleitoral no Brasil, explicando aos jovens e futuros eleitores o funcionamento dos três poderes, direitos e obrigações dos cidadãos em relação ao voto e pontos específicos da Constituição.

O prefeito ressaltou a importância da Guarda Mirim e a parceria da entidade com a Prefeitura de Dourados. “Fiquei muito feliz com o convite para receber essa nova turma e explicar um pouco sobre cidadania e o sistema político brasileiro, que é o que gosto de fazer, afinal, sou professor”, falou Alan. Ele ainda reconheceu que a Guarda Mirim faz um trabalho incrível com os jovens, “o que justifica por completo o convênio que assinamos com a entidade ano passado e pudemos renovar agora”.

O presidente Guarda Mirim, João Frazão agradeceu o apoio da Prefeitura e da Câmara, enaltecendo a manutenção do trabalho. A entidade atende quase mil crianças e adolescentes desde a sua criação. “O convênio com a Prefeitura e com o apoio da Câmara, em especial do vereador Cemar Arnal, nos ajuda a manter esse espaço que ganha hoje 72 novos alunos. A presença do prefeito ministrando a aula inaugural é o reconhecimento do nosso trabalho, sempre feito por todos aqui presentes com muito amor”, afirmou, acompanhado do vice-presidente, pastor Ildemar Berbert.

Outro a ressaltar todo esse desempenho foi o comandante Thassio Állan Soares Vansan. “Os novos alunos passam por um período de formação de um ano, com três aulas por semana, sempre no contraturno do horário escolar. São aulas de cidadania, meio ambiente, entre tantos outros temas que ajudam na formação de cidadãos melhores”, complementou.

Para Cemar Arnal, a união e o alinhamento do executivo, do legislativo e outras entidades são fundamentais para o sucesso da Guarda Mirim e para a formação dos jovens. “A instituição cumpre seu papel dando oportunidade para que os jovens desenvolvam suas habilidades e competências. Por isso, repito, é fundamental que o poder público esteja presente e apoie iniciativas como essa”, finalizou o parlamentar.